Суд частично реабилитировал осужденного в 1947 году гражданина

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда частично реабилитировала советского гражданина Григория Лещука, осужденного за измену Родине и контрреволюционную агитацию в 1947 году, следует из материалов дела, приложенных к карточке на сайте Верховного суда.

Как следует из материалов дела, во время Великой отечественной войны Лещук проживал на территории, оккупированной немецкими войсками, и в 1943 году добровольно вступил в немецкую армию. В марте 1945 года он попал в плен к союзникам, после чего его репатриировали в СССР и направили на Сахалин для работы в угольных шахтах.

«Как усматривается из материалов уголовного дела, законность осуждения Лещука за измену Родине сомнений не вызывает, поскольку его виновность в преступлении <...> подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе признательными показаниями самого осужденного», — говорится в судебном материале.

Следствие установило, что, работая в шахте, Лещук высказывал недовольство советской властью, критиковал руководство, идеализировал жизнь за рубежом и распространял среди рабочих антисоветские взгляды. Эти действия были квалифицированы как контрреволюционная агитация.

Верховный суд согласился с тем, что действия Лещука по статье о контрреволюционной агитации более не являются уголовно наказуемыми. Основанием для этого послужил Закон о реабилитации, согласно которому такие деяния утратили общественную опасность. В связи с этим приговор по статье 58.10 УК РСФСР был отменен, уголовное производство по этому эпизоду прекращено, а наказание по совокупности преступлений — пересмотрено.

В 2024 году в прокуратуре сообщили, что с 2022 года в ведомстве проверили 14 тыс. заключений о реабилитации жертв политических репрессий в Советском Союзе, из них 4 тыс. было отменено. «Лишь менее трети из изученных заключений отменяется, остальные признаются законными и обоснованными», — пояснил тогда официальный представитель прокуратуры Андрей Иванов.