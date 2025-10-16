 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов

Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

В Грузии задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов. Об этом сообщил грузинский Минфин.

В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».

«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. Только 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.

Суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Грузии
Политика
Фото:Ираклий Геденидзе / Reuters

Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд арестовал двух участниц женской ячейки террористической организации Политика, 13:45
Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в Азербайджан Политика, 13:42
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах Экономика, 13:42
ВТБ повысил ставки по вкладам Экономика, 13:38
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе Общество, 13:32
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае Спорт, 13:31
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 13:30
В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку Общество, 13:28
Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов Политика, 13:25
Глава OpenAI объяснил предстоящее появление эротики в ChatGPT Технологии и медиа, 13:17
«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году Финансы, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром» Город, 13:14
Пациенты предложили изменить финансирование лекарств для редких болезней Общество, 13:14