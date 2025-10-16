Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов
В Грузии задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов. Об этом сообщил грузинский Минфин.
В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».
«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. Только 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.
Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.
Материал дополняется
