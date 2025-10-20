МВД сообщило, что четыре человека в Новосибирске погибли из-за поджога

МВД: причиной пожара в доме в Новосибирске, где погибли четверо, является поджог

Причиной пожара в жилом доме в Новосибирске, который произошел в ночь на 18 октября и унес жизни четырех человек, был поджог. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Константин Гаврин на оперативном совещании в правительстве региона, передают NGS.RU и VN.RU.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе, в рамках возбужденного уголовного дела», — сообщил замначальника ведомства. Он добавил, что место происшествия круглосуточно охраняют.

Возгорание на 600 кв. м произошло на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома с мансардным этажом на улице 2-й переулок Римского-Корсакова. В доме частично обрушилась кровля. Самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, из них трое госпитализированы. Открытое горение удалось ликвидировать.

При пожаре погибли три женщины и один мужчина. Следователи возбудили уголовное дело. По данным NGS.RU, дело завели по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

По информации VN.RU, следователи проводят осмотр места происшествия, а также изымают предметы и образцы веществ, которые будут направлены на судебную пожарно-техническую экспертизу.