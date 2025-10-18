 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

МЧС: число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех

В Новосибирске три человека погибли при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме с мансардным этажом, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Открытое горение ликвидировали. Возгорание на 600 кв. м произошло на втором этаже.

В доме частично обрушилась кровля. Самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли четыре человека, из них три госпитализированы.

В ночь на 18 октября «Новосибирск онлайн» сообщало со ссылкой на ГУ МЧС по региону о двух погибших при пожаре.

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке
Общество
Спасатели МЧС России ликвидируют&nbsp;пожар в многоквартирном жилом доме на площади 1000 квадратных метров в Луганске, 16&nbsp;октября 2025 года

В октябре в поселке Мочище в Новосибирской области произошло возгорание на производстве эко-домов, пострадал один рабочий. Он получил ожоги, но отказался от госпитализации.

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел в производственно-складском здании на ул. Шоссейной.

Полина Минаева
пожар Новосибирск
