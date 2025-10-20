Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ

Фото: пресс-служба Сбера Фото: пресс-служба Сбера Фото: пресс-служба Сбера

Сбербанк выпустил интеллектуальный медиацентр SberBox Max c технологиями искусственного интеллекта для улучшения качества изображения и персонализации контента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Устройство способно повышать четкость видео с низким разрешением в реальном времени — алгоритмы ИИ устраняют шум, улучшают текстуру и резкость изображения. По данным разработчиков, обработка графики и видео стала почти в три раза быстрее, чем у предыдущей версии приставки.

Медиацентр работает на операционной системе «Салют ТВ». Техническая основа устройства — процессор Amlogic S905X5M с поддержкой 4K и технологией HDR10, которая подчеркивает цветовую гамму изображения. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Цена стартует от 7990 руб.

В июле специалисты сообщили о росте продаж умных товаров на 30% в штуках и на 40% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста этой категории остается спрос на колонки с голосовым ассистентом. Именно они составили почти 70% всех продаж устройств для умного дома.

Наряду с колонками в топ-3 вошли интеллектуальные системы освещения, спрос на которые вырос на 14%. Популярностью также пользуются умные лампы, светодиодные ленты и светильники, а тройку лидеров замыкают смарт-розетки.