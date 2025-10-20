 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ

Сбербанк SBER ₽303,03 +0,7% Купить

Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера
Фото: пресс-служба Сбера

Сбербанк выпустил интеллектуальный медиацентр SberBox Max c технологиями искусственного интеллекта для улучшения качества изображения и персонализации контента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Устройство способно повышать четкость видео с низким разрешением в реальном времени — алгоритмы ИИ устраняют шум, улучшают текстуру и резкость изображения. По данным разработчиков, обработка графики и видео стала почти в три раза быстрее, чем у предыдущей версии приставки.

Медиацентр работает на операционной системе «Салют ТВ». Техническая основа устройства — процессор Amlogic S905X5M с поддержкой 4K и технологией HDR10, которая подчеркивает цветовую гамму изображения. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Цена стартует от 7990 руб.

«Яндекс» анонсировал появление нейросети «Алиса» в Max и Telegram
Технологии и медиа

В июле специалисты сообщили о росте продаж умных товаров на 30% в штуках и на 40% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста этой категории остается спрос на колонки с голосовым ассистентом. Именно они составили почти 70% всех продаж устройств для умного дома.

Наряду с колонками в топ-3 вошли интеллектуальные системы освещения, спрос на которые вырос на 14%. Популярностью также пользуются умные лампы, светодиодные ленты и светильники, а тройку лидеров замыкают смарт-розетки.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
колонка Сбербанк нейросети
Материалы по теме
Сбербанк обогнал JPMorgan и впервые возглавил рейтинг мировых эквайеров
Финансы
Т-банк запустил сервис бесконтактной оплаты для пользователей iPhone
Бизнес
«Яндекс Музыка» объяснила пропажу «кокаина» и «шлюх» из песни Anacondaz
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины Политика, 09:55
В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления Общество, 09:51
Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском Общество, 09:44
Новая инструкция по сверке с контрагентами и учету долговПодписка на РБК, 09:42
В Киеве взорвался автомобиль Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ Технологии и медиа, 09:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 09:21
Нематериальная мотивация: как поощрять команду и повышать эффективностьПодписка на РБК, 09:20
В РАН рассказали, когда стабилизируется солнечная активность Общество, 09:19
Минимальная цена аренды в «золотой сотне» Москвы составила ₽1 млн в месяц Недвижимость, 09:10
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России Политика, 09:08
Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным Политика, 09:08
Данные из пепла: могут ли в России появиться ЦОДы «на угле»Подписка на РБК, 09:02