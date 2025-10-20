Президентом Боливии стал пообещавший «капитализм для всех» Родриго Пас

Родриго Пас победил на выборах президента Боливии, сообщает El Pais. Он — кандидат от Христианско-демократической партии (PDC) — получил 54,5% голосов, тогда как за бывшего президента Боливии Хорхе Кирога (2001 — 2002), представлявшего альянс Libre, проголосовали 45,5% избирателей.

Пас впервые участвовал в президентской гонке. Он вступит в должность 8 ноября. Победа Паса ознаменовала завершение доминирования левых сил, связанных с экс-президентом Эво Моралесом (2006–2019), отмечает издание. Новый глава государства намерен проводить курс, основанный на «капитализме для всех», он также пообещал ранее устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

Его соперник Кирога в ходе кампании выступал за сотрудничество с Международным валютным фондом и отмену субсидий на топливо для решения проблемы его дефицита, однако эти предложения угрожали возможным ростом цен, поясняет El Pais.

Кирога в конце августа заявил о намерении аннулировать миллиардные контракты на добычу лития с Россией и Китаем, если сможет победить на выборах.

Кирога также призвал к кардинальному изменению внешнеполитического курса Боливии. Такая мера, по его мнению, необходима стране, обладающей крупнейшими в мире запасами лития (23 млн т).

Судьба одного из крупнейших в мире месторождений лития стала одним из ключевых вопросов предвыборной кампании в Боливии.