Политика⁠,
Президентом Боливии стал пообещавший «капитализм для всех» Родриго Пас

Родриго Пас победил на выборах президента Боливии, сообщает El Pais. Он — кандидат от Христианско-демократической партии (PDC) — получил 54,5% голосов, тогда как за бывшего президента Боливии Хорхе Кирога (2001 — 2002), представлявшего альянс Libre, проголосовали 45,5% избирателей.

Пас впервые участвовал в президентской гонке. Он вступит в должность 8 ноября. Победа Паса ознаменовала завершение доминирования левых сил, связанных с экс-президентом Эво Моралесом (2006–2019), отмечает издание. Новый глава государства намерен проводить курс, основанный на «капитализме для всех», он также пообещал ранее устранить административные барьеры, мешающие развитию бизнеса.

Его соперник Кирога в ходе кампании выступал за сотрудничество с Международным валютным фондом и отмену субсидий на топливо для решения проблемы его дефицита, однако эти предложения угрожали возможным ростом цен, поясняет El Pais.

Глава Боливии заявил, что Запад использует Украину для избежания распада
Политика
Луис Арсе

Кирога в конце августа заявил о намерении аннулировать миллиардные контракты на добычу лития с Россией и Китаем, если сможет победить на выборах.

Кирога также призвал к кардинальному изменению внешнеполитического курса Боливии. Такая мера, по его мнению, необходима стране, обладающей крупнейшими в мире запасами лития (23 млн т).

Судьба одного из крупнейших в мире месторождений лития стала одним из ключевых вопросов предвыборной кампании в Боливии.

