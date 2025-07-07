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Военная операция на Украине ,  
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Глава Боливии заявил, что Запад использует Украину для избежания распада

Президент Боливии Арсе: Запад использует Украину, чтобы избежать своего распада
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский конфликт нужен Запады, чтобы избежать собственного распада, заявил президент Боливии Луис Арсе.

Он назвал конфликт «войной распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС».

«Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка», — передает его слова ТАСС.

Стала известна страна, которая примет саммит БРИКС в 2026 году
Политика
Нью-Дели, Индия

Об этом Арсе заявил после прибытия в Бразилию, где пройдет саммит БРИКС. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что доля стран БРИКС составляет порядка 40% мирового ВВП по сравнению с 29% у «Большой Семерки», в которую входят Великобритания, Япония, США, Германия, Италия, Канада и Франция.

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Первоначальное название объединения, БРИК, — акроним из первых букв названий четырех стран (Бразилия, Россия, Индия и Китай). После присоединения к нему ЮАР в 2010 году добавили еще букву С (S, South Africa).

За последующие года к БРИКС присоединились также Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия, а также Индонезия.

С 1 января 2025 года новый статус «страна — партнер объединения» получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

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Полина Харчевникова
Боливия Запад Луис Арсе Украина распад
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