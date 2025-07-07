Глава Боливии заявил, что Запад использует Украину для избежания распада

Украинский конфликт нужен Запады, чтобы избежать собственного распада, заявил президент Боливии Луис Арсе.

Он назвал конфликт «войной распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС».

«Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка», — передает его слова ТАСС.

Об этом Арсе заявил после прибытия в Бразилию, где пройдет саммит БРИКС. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что доля стран БРИКС составляет порядка 40% мирового ВВП по сравнению с 29% у «Большой Семерки», в которую входят Великобритания, Япония, США, Германия, Италия, Канада и Франция.

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Первоначальное название объединения, БРИК, — акроним из первых букв названий четырех стран (Бразилия, Россия, Индия и Китай). После присоединения к нему ЮАР в 2010 году добавили еще букву С (S, South Africa). За последующие года к БРИКС присоединились также Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия, а также Индонезия. С 1 января 2025 года новый статус «страна — партнер объединения» получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.