В Подмосковье нашли тело тренера по боксу Олега Чехова

В квартире в Подмосковье обнаружили тело заслуженного тренера Олега Чехова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Чехов скончался на 86 году жизни. Об этом же со ссылкой на источник сообщает «Пятый канал».

Как выяснил РЕН ТВ, тренера нашли в его же квартире в Реутове. По данным источника, рядом с телом обнаружили пистолет. Как сообщает SHOT, перед тем, как был найден труп Чехова, его соседи услышали выстрел, после чего была вызвана полиция.

Олег Чехов — тренер высшей категории. В числе его воспитанников чемпионы мира и Европы, которые завоевали свыше 20 медалей в разных состязаниях, включая спартакиады СССР, отмечает РЕН ТВ. Чехов, в частности, тренировал чемпиона Европы и мира по боксу Александра Крупина, а также боксера Сергея Кобозева, ставшего первым чемпионом США из России.