Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет

Артуро Гатти-младший был найден мертвым в квартире в Мексике, где жил со своей матерью

Фото: Личный архив Артуро Гатти-младшего

Артуро Гатти-младший, сын легендарного канадского боксера Артуро Гатти, найден мертвым в возрасте 17 лет. Об этом сообщает журнал The Ring.

Он жил в Мексике со своей матерью, Амандой Родригес, вдовой Артуро Гатти-старшего.

Причина смерти Гатти-младшего пока не установлена. Daily Mail пишет, что его тело обнаружил сосед.

Гатти-младший был боксером-любителем и хотел участвовать в Олимпийских играх, прежде чем стать профессионалом, отмечает The Ring.

Ему был один год, когда его отец был найден мертвым при загадочных обстоятельствах в июле 2009 года в Порту-де-Галиньяс (Бразилия). Бразильские власти в конечном итоге постановили, что 37-летний Гатти покончил жизнь самоубийством. Но многие члены семьи и друзья долгое время оспаривали причину его смерти.

Гатти-старший был чемпионом мира в первой полулегкой (IBF, 1995–1998) и первой полусредней (WBC, 2004–2005) весовых категориях. Четыре раза The Ring признавал его поединки «боями года» (1997, 1998, 2002, 2003). В июне 2013 года Гатти посмертно включили в Международный зал боксерской славы.