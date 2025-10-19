Премьер Большого театра упал во время балета «Иван Грозный»
Премьер (ведущий солист балета) Большого театра Михаил Лобухин упал во время балета «Иван Грозный», он получил травму, в театре объявили антракт, сообщают агентство «Москва» в своем телеграм-канале и телеканал 360.ru.
На кадрах, которые показал последний, видно, как артист во время выступления на сцене падает на пол. По данным Mash, он подвернул голеностоп во время прыжка.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Большого театра
Материал дополняется
