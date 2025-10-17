Госпитализацию Барановской связали с давним заболеванием
Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали во время съемок на Ямале, она перенесла две операции, рассказал РБК ее директор Петро Шекшеев.
«Юлию госпитализировали во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Госпитализировали в больницу Салехарда и там провели две полостные операции. Это связано с давним хроническим заболеванием, последствиями родов», — рассказал он.
По словам Шекшеева, Барановская идет на поправку. С ней находятся члены ее семьи и близкие люди. «Верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к своей активной деятельности», — добавил он.
У Барановской трое детей, которые родились в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным: Артем (2005), Яна (2008) и Арсений (2012).
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?