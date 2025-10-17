 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Госпитализацию Барановской связали с давним заболеванием

Ведущую «Мужское/Женское» Барановскую госпитализировали в Салехарде
Юлия Барановская
Юлия Барановская (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали во время съемок на Ямале, она перенесла две операции, рассказал РБК ее директор Петро Шекшеев.

«Юлию госпитализировали во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Госпитализировали в больницу Салехарда и там провели две полостные операции. Это связано с давним хроническим заболеванием, последствиями родов», — рассказал он.

Збруева перевели в другое медучреждение после ночной госпитализации
Общество
Александр Збруев

По словам Шекшеева, Барановская идет на поправку. С ней находятся члены ее семьи и близкие люди. «Верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к своей активной деятельности», — добавил он.

У Барановской трое детей, которые родились в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным: Артем (2005), Яна (2008) и Арсений (2012).

Ксения Потрошилина, Софья Полковникова
Салехард госпитализация болезнь Юлия Барановская Андрей Аршавин
Юлия Барановская фото
Юлия Барановская
телеведущая
3 июня 1980 года
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
