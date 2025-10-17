Госпитализацию Барановской связали с давним заболеванием

Юлия Барановская (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Телеведущую Юлию Барановскую госпитализировали во время съемок на Ямале, она перенесла две операции, рассказал РБК ее директор Петро Шекшеев.

«Юлию госпитализировали во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Госпитализировали в больницу Салехарда и там провели две полостные операции. Это связано с давним хроническим заболеванием, последствиями родов», — рассказал он.

По словам Шекшеева, Барановская идет на поправку. С ней находятся члены ее семьи и близкие люди. «Верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к своей активной деятельности», — добавил он.

У Барановской трое детей, которые родились в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным: Артем (2005), Яна (2008) и Арсений (2012).