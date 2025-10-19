В Дагомысе загорелись три частных дома и машина

Фото: МЧС Краснодарского края / Telegram

Пожар начался в трех частных домах в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи, также загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, изначально пламя вспыхнуло в двух частных домах на площади 200 кв. м. Затем огонь перекинулся на еще один дом и машину. Был объявлен повышенный, второй ранг пожара, а площадь возгорания достигла 350 кв. м.

Пожарные потушили огонь, к работам привлекались 69 человек и 21 единица техники.

В июле в Сочи произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Пожарные тогда обнаружили горение крыши и мансардного этажа на площади около 200 кв. м., жильцов — 54 человек — эвакуировали, среди них было семеро детей. Позже огонь потушили, никто не пострадал.