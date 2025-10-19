 Перейти к основному контенту
0

Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама

Губернатор Филимонов проверит данные о драке своего зама в Петербурге
Филимонов заявил, что изучает обстоятельства драки в Петербурге и планирует «разобраться» с произошедшим. «Фонтанка» и телеканал «78» сообщили, что в петербургском отеле за драку задержали заместителя Филимонова Ивана Иноземцева
Иван&nbsp;Иноземцев
Иван Иноземцев (Фото: filimonov_official / Telegram)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проверяет информацию о драке в петербургском отеле, где мог участвовать его заместитель Иван Иноземцев. Об этом сообщил Филимонов в своем телеграм-канале.

«По поводу Петербурга мне доложили. Сейчас изучаем, выясняем обстоятельства. Пока информации мало. Вникну, разберусь — взвешено, с холодным рассудком. И предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — сказал он.

Филимонов добавил, что Иноземцев 17 октября сообщил ему о планах отправиться в Санкт-Петербург с семьей на соревнования ребенка, во время поездки он «не был при исполнении». «Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются», — уточнил губернатор.

Глава региона заявил, что он не собирается «огульно обвинять» или «выгораживать кого бы то ни было».

Ранее издание «Фонтанка» и телеканал «78» сообщили, что Иван Иноземцев был задержан после драки в отеле Санкт-Петербурга. Он подрался с другим постояльцем после ссоры, писали они.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в баре отеля на Биржевой линии, 4. Во время потасовки «в ход пошли стулья», отмечает издание.

На место происшествия прибыли полиция и наряды Росгвардии. Иноземцева, его спутника и человека, с которым они подрались, отвезли в 30-й отдел полиции. По информации «Фонтанки», оппонент Иноземцева — гендиректор компании, занимающейся торговлей электронным оборудованием. В отношении всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Иноземцев получил травмы, его доставили в Покровскую больницу на Васильевском острове.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в пресс-службу правительства Вологодской области.

На официальном портале правительства Вологодской области говорится, что Иноземцев родился в 1978 году в подмосковном Пущино. Он курирует в регионе мероприятия по противодействию коррупции и по проведению мобилизации. Также он координирует работу по организации мер по борьбе с преступностью.

