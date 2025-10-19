В МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве зафиксирован рекордный случай кибермошенничества с ущербом в 450 млн руб. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного главка МВД Антон Кононенко в интервью «Интерфаксу».

Инцидент произошел весной текущего года, став самым крупным по финансовым потерям от цифрового мошенничества в столице.

По словам Кононенко, в последнее время наблюдается значительный рост сумм ущерба от киберпреступлений. Если ранее полиция регулярно расследовала дела с ущербом 15–50 тыс. руб., то сейчас около 80% преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. В первой категории минимальная сумма составляет 250 тыс. руб. Мелкие случаи мошенничества практически исчезли из практики.

Современные мошенники активно используют методы социальной инженерии и психологического воздействия, чтобы завоевать доверие жертв. Как пояснил представитель МВД, преступники под различными предлогами могут убедить человека не только перевести все доступные средства, но и взять кредиты, если на счетах недостаточно денег. В отдельных случаях злоумышленники доводили до того, что жертвы закладывали автомобили или продавали недвижимость для перевода денег мошенникам.

Ранее в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными жертвами кибермошенников чаще всего становятся социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция. При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а, наоборот, делают их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.