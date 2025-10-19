 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества в Москве

Рекордной суммой ущерба от кибермошенничества в Москве стали 450 млн руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве зафиксирован рекордный случай кибермошенничества с ущербом в 450 млн руб. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного главка МВД Антон Кононенко в интервью «Интерфаксу».

Инцидент произошел весной текущего года, став самым крупным по финансовым потерям от цифрового мошенничества в столице.

По словам Кононенко, в последнее время наблюдается значительный рост сумм ущерба от киберпреступлений. Если ранее полиция регулярно расследовала дела с ущербом 15–50 тыс. руб., то сейчас около 80% преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. В первой категории  минимальная сумма составляет 250 тыс. руб. Мелкие случаи мошенничества практически исчезли из практики.

В ЦБ назвали топ-10 наиболее распространенных фраз среди кибермошенников
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Современные мошенники активно используют методы социальной инженерии и психологического воздействия, чтобы завоевать доверие жертв. Как пояснил представитель МВД, преступники под различными предлогами могут убедить человека не только перевести все доступные средства, но и взять кредиты, если на счетах недостаточно денег. В отдельных случаях злоумышленники доводили до того, что жертвы закладывали автомобили или продавали недвижимость для перевода денег мошенникам.

Ранее в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными жертвами кибермошенников чаще всего становятся социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция. При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а, наоборот, делают их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
обман мошенничество кибермошенники кибермошенничество
Материалы по теме
Киберполиция скриншотами напомнила о мошеннической схеме в игре Roblox
Общество
Григоренко рассказал о новых мерах по борьбе с кибермошенниками
Общество
Киберполиция сообщила о схеме мошенников с вакансиями и трудоустройством
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича Спорт, 21:43
План «Ковер» объявили в Пензенской области на фоне опасности БПЛА Политика, 21:42
В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки Общество, 21:39
Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте Спорт, 21:38
Politico узнало намерении ЕС расширить проверки судов «теневого флота» Политика, 21:36
ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе Политика, 21:30
Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России Политика, 21:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме Политика, 21:15
Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию Политика, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина Политика, 20:51
Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации Общество, 20:41
«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд Спорт, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36