 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярском крае задержали замглавы закрытого города Железногорска

Замглавы Железногорска Вычужанина задержали за превышение полномочий
Роман Вычужанин
Роман Вычужанин (Фото: Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Первый заместитель главы закрытого города Железногорска по жилищно-коммунальному хозяйству задержан по подозрению в совершении должностного преступления, сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю. Имя чиновника ведомство не уточнило, однако на сайте городской администрации указано, что эту должность с 2023 года занимает Роман Вычужанин.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по ч. 3 ст. 33, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация и руководство превышением должностных полномочий, совершенные группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в 2024 году подозреваемый распорядился заключить контракт для устранения свалок в Железногорске с организацией, у которой не было соответствующей лицензии.

Согласно контракту отходы должны быть размещены на специализированном полигоне, однако подрядчик вывез их на не предназначенный для этого земельный участок. Несмотря на нарушения условий контракта сотрудник администрации с одобрения задержанного, подписала акты о выполнении работ и перечислили организации около 4 млн руб., сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что в отношении руководителя подрядной организации также расследуется уголовное дело — по статье о мошенничестве, а в отношении сотрудника администрации — о превышении должностных полномочий.

Железногорск является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого расположены объекты военно-промышленного комплекса особого режима. Город находится под Красноярском и имеет статус ЗАТО, что предполагает особые правила проживания и доступа. 

В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Политика

О том, что за превышение должностных полномочий был задержан Роман Вычужанин, ранее сообщил депутат законодательного собрания региона Алексей Кулеш. Он уточнил, что чиновника обвиняют в выводе «нескольких миллионов рублей» из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
арест чиновника уголовное дело Красноярский край
Материалы по теме
Самарский губернатор обматерил и уволил чиновника после проверки
Политика
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Политика
Лукашенко посоветовал чиновникам «меньше говорить» и «больше делать»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Замглавы Нефтеюганска предъявили обвинение после обысков в администрации Общество, 17:01
Нетаньяху поручил принять решительные меры в секторе Газа после атак Политика, 16:49
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Писториус счел российский Северный флот угрозой для линий связи НАТО Политика, 16:34
«Зенит» разгромил худшую команду РПЛ Спорт, 16:32
Теннисист Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие Спорт, 16:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Дублине обвинили подростка из Сомали в убийстве ровесника с Украины Общество, 16:27
В Красноярском крае задержали замглавы закрытого города Железногорска Общество, 16:24
Минкультуры Франции назвало время, за которое удалось ограбить Лувр Общество, 16:02
Посетителей Лувра эвакуировали после ограбления. Видео Общество, 15:55
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама Политика, 15:46