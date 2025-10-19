В Красноярском крае задержали замглавы закрытого города Железногорска

Роман Вычужанин (Фото: Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Первый заместитель главы закрытого города Железногорска по жилищно-коммунальному хозяйству задержан по подозрению в совершении должностного преступления, сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю. Имя чиновника ведомство не уточнило, однако на сайте городской администрации указано, что эту должность с 2023 года занимает Роман Вычужанин.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по ч. 3 ст. 33, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация и руководство превышением должностных полномочий, совершенные группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в 2024 году подозреваемый распорядился заключить контракт для устранения свалок в Железногорске с организацией, у которой не было соответствующей лицензии.

Согласно контракту отходы должны быть размещены на специализированном полигоне, однако подрядчик вывез их на не предназначенный для этого земельный участок. Несмотря на нарушения условий контракта сотрудник администрации с одобрения задержанного, подписала акты о выполнении работ и перечислили организации около 4 млн руб., сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что в отношении руководителя подрядной организации также расследуется уголовное дело — по статье о мошенничестве, а в отношении сотрудника администрации — о превышении должностных полномочий.

Железногорск является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого расположены объекты военно-промышленного комплекса особого режима. Город находится под Красноярском и имеет статус ЗАТО, что предполагает особые правила проживания и доступа.

О том, что за превышение должностных полномочий был задержан Роман Вычужанин, ранее сообщил депутат законодательного собрания региона Алексей Кулеш. Он уточнил, что чиновника обвиняют в выводе «нескольких миллионов рублей» из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.