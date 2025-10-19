В Дублине обвинили подростка из Сомали в убийстве ровесника с Украины

Семнадцатилетнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве его ровесника-украинца на севере Дублина, сообщает ирландский телеканал RTE.

Украинец В., который приехал в страну неделю назад, был ранен ножом во время ссоры, когда находился в экстренном жилом центре Агентства по защите детей и семьи Tusla на севере Дублина, передает Би-би-си. По информации Irish Times, он был помещен туда вместе с другими молодыми людьми, отделенными от своих семей и ищущими убежище.

Подросток с Украины недавно окончил школу в Киеве. В ноябре ему должно было исполниться 18 лет, уточнила Irish Times.

Обвиняемый заключен под стражу. Его поместили в Центр содержания несовершеннолетних в Оберстауне в Дублине. Он вновь предстанет перед судом 21 октября.

Посольство Украины в Ирландии подтвердило, что предпринимает необходимые шаги для репатриации тела подростка на родину.