 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Дублине обвинили подростка из Сомали в убийстве ровесника с Украины

Семнадцатилетнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве его ровесника-украинца на севере Дублина, сообщает ирландский телеканал RTE.

Украинец В., который приехал в страну неделю назад, был ранен ножом во время ссоры, когда находился в экстренном жилом центре Агентства по защите детей и семьи Tusla на севере Дублина, передает Би-би-си. По информации Irish Times, он был помещен туда вместе с другими молодыми людьми, отделенными от своих семей и ищущими убежище.

Подросток с Украины недавно окончил школу в Киеве. В ноябре ему должно было исполниться 18 лет, уточнила Irish Times.

В США бывший ученик ворвался в школу и ранил ножом троих сотрудников
Общество
Фото:Pasop Photography / Shutterstock

Обвиняемый заключен под стражу. Его поместили в Центр содержания несовершеннолетних в Оберстауне в Дублине. Он вновь предстанет перед судом 21 октября.

Посольство Украины в Ирландии подтвердило, что предпринимает необходимые шаги для репатриации тела подростка на родину.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов, Софья Полковникова
Ирландия Дублин подросток Украина Сомали
Материалы по теме
На заправке под Тернополем убили колумбийца
Общество
В Турции убили основателя призывавшего к погромам канала «Утро Дагестан»
Общество
На Кавказе бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов за 1 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Замглавы Нефтеюганска предъявили обвинение после обысков в администрации Общество, 17:01
Нетаньяху поручил принять решительные меры в секторе Газа после атак Политика, 16:49
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Писториус счел российский Северный флот угрозой для линий связи НАТО Политика, 16:34
«Зенит» разгромил худшую команду РПЛ Спорт, 16:32
Теннисист Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие Спорт, 16:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Дублине обвинили подростка из Сомали в убийстве ровесника с Украины Общество, 16:27
В Красноярском крае задержали замглавы закрытого города Железногорска Общество, 16:24
Минкультуры Франции назвало время, за которое удалось ограбить Лувр Общество, 16:02
Посетителей Лувра эвакуировали после ограбления. Видео Общество, 15:55
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама Политика, 15:46