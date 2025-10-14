В США бывший ученик ворвался в школу и ранил ножом троих сотрудников

Фото: Pasop Photography / Shutterstock

В калифорнийском городе Торранс бывший ученик напал с ножом на троих сотрудников школы, сообщил местный департамент полиции в Facebook (принадлежит Metа — признана в России экстремистской и запрещена).

Двое пострадавших были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Третьему помощь была оказана на месте. Мотивы случившегося неизвестны.

После нападения бывший ученик бежал с места преступления, но его быстро задержали. Молодой человек признался полиции, что заложил две бомбы в районе перекрестка 208-й улицы и Амапола-авеню. Прибывшие на место саперы их обезвредили.

В сентябре в результате стрельбы в школе Evergreen High School в городе Эвергрин (штат Колорадо) трое учащихся получили тяжелые ранения. Этот инцидент стал уже 47-м случаем стрельбы в учебных заведениях США в этом году: 24 из них произошли в колледжах, а 23 — в школах.