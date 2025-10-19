 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту

Пушилин: система РЭБ перехватила два чешско-украинских дрона FP-1 в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту
Video

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила два дрона FP-1, атаковавших одну из действующих шахт Макеевки в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Противник пытался атаковать одну из действующих шахт Макеевки. В небе перехвачены два чешских дрона FP-1, вооруженных осколочно-фугасными боевыми зарядами ОФБ-60-ЯУ», — рассказал он.

Также, по словам главы ДНР, система РЭБ предотвратила атаку дрона HF-1 на промышленный объект строительного назначения в Советском районе Макеевки.

Дрон FP-1 производится украинско-чешской компанией UAC. Беспилотник способен преодолевать до 1600 км, а его конструкция, имитирующая форму крылатых ракет Storm Shadow, снижает заметность для радиолокационных систем.

Над 12 регионами России сбили 45 дронов
Политика

Также Пушилин сообщил, что атакам дронов продолжает подвергаться Горловка. Всего, по его данным, система РЭБ ликвидировала 432 дрона над Донецком и Макеевкой и 190 — над Горловкой.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь с 23:00 мск 18 октября до 7:00 мск 19 октября над регионами России перехватили и сбили 45 беспилотников. 12 из них уничтожены над Самарской областью, 11 — над Саратовской, по пять — над Ростовской и Воронежской областями. Еще три дрона сбито над Крымом, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

