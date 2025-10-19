Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М»

Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны.

Пусковую установку уничтожил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе села Кузьминское в Черниговской области. В Минобороны отметили, что оно находится в 18 км от государственной границы. Также ударом были уничтожены два автомобиля повышенной проходимости и до 15 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, Минобороны в сводке на 19 октября отчиталось о перехвате средствами ПВО трех реактивных снарядов HIMARS. Также ведомство сообщило об уничтожении произведенных в США бронетранспортера М113, бронеавтомобиля HMMWV и бронемашины MaxxPro.

Ранее, 6 октября, военное ведомство сообщило о перехвате силами ПВО шести реактивных снарядов HIMARS. В сентябре Минобороны сообщило о пяти сбитых снарядах пусковой установки производства США.

HIMARS (M-142 HIMARS («Хаймарс»), High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Дальность ее стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.