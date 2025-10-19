Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками
Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social кадры уничтожения «огромной» подводной лодки, перевозившей наркотики. Об уничтожении субмарины лидер США сообщил накануне.
Со ссылкой на данные американской разведки Трамп рассказал, что на уничтоженной подлодке перевозился в основном фентанил. Он утверждает, что количество наркотиков было настолько велико, что их попадание в США могло бы привести к гибели десятков тысяч человек.
Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию: их заключат под стражу и привлекут к ответственности.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?