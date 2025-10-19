Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками

Video

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social кадры уничтожения «огромной» подводной лодки, перевозившей наркотики. Об уничтожении субмарины лидер США сообщил накануне.

Со ссылкой на данные американской разведки Трамп рассказал, что на уничтоженной подлодке перевозился в основном фентанил. Он утверждает, что количество наркотиков было настолько велико, что их попадание в США могло бы привести к гибели десятков тысяч человек.

Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию: их заключат под стражу и привлекут к ответственности.