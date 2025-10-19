 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками

Дональд Трамп опубликовал кадры уничтожения подлодки, перевозившей наркотики
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками
Video

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social кадры уничтожения «огромной» подводной лодки, перевозившей наркотики. Об уничтожении субмарины лидер США сообщил накануне.

Со ссылкой на данные американской разведки Трамп рассказал, что на уничтоженной подлодке перевозился в основном фентанил. Он утверждает, что количество наркотиков было настолько велико, что их попадание в США могло бы привести к гибели десятков тысяч человек.

Трамп сообщил об уничтожении «огромной» подлодки с наркотиками
Политика
Дональд Трамп

Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию: их заключат под стражу и привлекут к ответственности.

Егор Алимов
подлодка наркотики США Дональд Трамп уничтожение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
