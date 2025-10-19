Москвичей предупредили о пасмурной и прохладной погоде
Жителей Москвы в воскресенье, 19 октября, ждет пасмурная и прохладная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
В течение дня столбик термометра будет держаться около отметки плюс 7 градусов, а влажность достигнет 84%, что создаст ощущение сырости.
Ветер будет дуть с востока со скоростью 2,9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 751 мм рт. ст.
15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении предзимья в России.
«Традиционно с середины октября до 15–20 декабря существует такй поериод. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — пояснил синоптик.
