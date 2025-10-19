Россияне и белорусы впервые не смогли проголосовать на выборах в Эстонии
На выборах в органы местного самоуправления Эстонии впервые не принимают участие постоянно проживающие в республике граждане России и Белоруссии. Информация о ходе выборов доступна на официальном сайте.
Согласно закону о поправках к Конституции Эстонии, подписанном в апреле главой республики Аларом Карисом, иностранцам, за исключением граждан стран Европейского союза (ЕС) и НАТО, запрещается голосовать на местных выборах.
На момент подписания закона в Эстонии проживало1,3 млн человек, включая 80 тыс. граждан России и около 3 тыс. белорусов.
Голосование в органы местного самоуправления в Эстонии пройдет в 356 избирательных участках с 9:00 до 20:00 по местному времени 19 октября. Вечером 18 октября в республике завершилось электронное голосование и досрочное голосование и избирательных участках.
