В Москве задержали мужчину, ударившего ребенка коленом в живот
В городе Щербинка в Москве задержали мужчину, ударившего чужого ребенка в живот, сообщили в московской прокуратуре.
Им оказался 41-летний житель поселка Рязановское. Ведомство взяло дело под свой контроль.
В главном управлении Следственного комитета по Москве также сообщили о проведении доследственной проверки.
Ранее в телеграм-канале «Осторожно, Москва», опубликовали видео, на которой мужчина берет несовершеннолетнего мальчика за шиворот и бьет коленом в живот, сопровождая действия вопросом: «Ты бил лежачего?».
По данным канала, мужчина вмешался в драку между детьми — он остановил потасовку, а затем напал на одного из участников, решив наказать его за избиение мальчика, лежавшего на земле.
