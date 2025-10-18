В Москве задержали мужчину, ударившего ребенка коленом в живот

Фото: Прокуратура города Москвы

В городе Щербинка в Москве задержали мужчину, ударившего чужого ребенка в живот, сообщили в московской прокуратуре.

Им оказался 41-летний житель поселка Рязановское. Ведомство взяло дело под свой контроль.

В главном управлении Следственного комитета по Москве также сообщили о проведении доследственной проверки.

Ранее в телеграм-канале «Осторожно, Москва», опубликовали видео, на которой мужчина берет несовершеннолетнего мальчика за шиворот и бьет коленом в живот, сопровождая действия вопросом: «Ты бил лежачего?».

По данным канала, мужчина вмешался в драку между детьми — он остановил потасовку, а затем напал на одного из участников, решив наказать его за избиение мальчика, лежавшего на земле.