В Челябинске подросток погиб при ударе током от батареи отопления

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области / Telegram

16-летний подросток в Челябинске погиб дома от удара током, сообщили в региональном СК. Предположительно, под напряжением оказалась батарея из-за сварочных работ.

По данным следствия, инцидент произошел 30 сентября в одной из квартир дома на улице Южноуральской. Правоохранители установили, что несовершеннолетний разговаривал по мобильному телефону, подключенному зарядным устройством к электросети рядом с радиатором отопления.

На руке погибшего был обнаружен ожог.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По информации источника 74.ru, в момент удара током коммунальные службы проводили в доме работы по подготовке к отопительному сезону.

«В это время в доме работали сварщики, чинили батареи. Был сильно большой ток включен, а жильцов никого не предупредили. Он задел батарею рядом с кроватью и мгновенно погиб», — рассказали изданию знакомые семьи.

В июне 13-летняя девочка получила смертельный удар током, когда играла в фонтане в поселке Томаровка Белгородской области. По данным следствия, весной для ремонта фонтана наняли электромонтера без нужной квалификации, который провел работы, после чего произошла «утечка тока».