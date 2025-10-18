На Земле началась третья за месяц магнитная буря

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Началась третья за октябрь магнитная буря, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, рост возмущений геомагнитного поля был вызван потоком быстрого солнечного ветра, тогда как фиксирующийся в конце первой половины октября рост вспышечной активности на Солнце не привел к существенным последствиям для магнитосферы Земли.

В самой лаборатории сегодня, 18 октября, сообщали, что ученые наблюдают усиление солнечного ветра, Земля входит в поток плазмы из корональной дыры. Событие прогнозировали еще вчера, отметили ученые.

Не считая начавшейся магнитной бури, в октябре произошли две другие такие: в начале месяца, с 1 по 3 октября, и еще одна 12 октября. Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, а потом будет долгое затишье, уточнили в лаборатории.