Стивен Сигал заявил о желании сняться в российском кино

Стивен Сигал (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы вернуться в кино и заинтересован в съемках в российском фильме. Об этом он сказал ТАСС.

Сигал отметил, что у него есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей.

Последние фильмы с Сигалом, например, «Жара», вышли в 2019 году. Кроме того, Сигал снимался в таких фильмах, как «В осаде», «Под прицелом», «Главнокомандующий», «Вне закона».

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. Кроме российского, у Сигала есть гражданство США и Сербии. Актер в 2018 году был спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В России Сигал регистрировал несколько компаний. Например, в августе он учредил компанию «Хикари», специализирующуюся на консультациях по вопросам коммерческой деятельности и управления. Также она может торговать машинами, мебелью, бытовыми товарами, продуктами и заниматься переработкой грязного пластика.