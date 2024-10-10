Стивен Сигал показал пленных членов «Азова» в колонии в Еленовке

Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году. Минобороны летом того же года заявило о гибели 50 человек и 73 пострадавших при ударе украинских сил по находящемуся там СИЗО

Актер Стивен Сигал, посетивший Донецкую народную республику (ДНР) для съемки документального фильма, показал кадры с пленными членами батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в колонии в Еленовке под Донецком. Кадры с места событий опубликовали «Вести».

Некоторые из пленных узнали актера и рассказали ему об условиях содержания, сообщает портал.

На кадрах, которые показали «Вести», Сигал беседует с военнопленными через решетку.

Сигал с 2018 года занимает пост специального представителя российского МИДа по гуманитарным связям России и США. Осенью 2016 года он получил российское гражданство.

О том, что Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, в августе 2022 года сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Незадолго до того, как глава региона объявил об этом, по его собственным словам, Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, и пообщался с украинскими военнопленными.

В июле 2022 года власти ДНР сообщили, что по зданию тюрьмы в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар. Минобороны России позднее заявило, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова». По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек. Пострадали 73 человека. Киев отверг обвинения

В ходе российской военной операции на Украине члены «Азова» два месяца занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. 20 мая 2022 года «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны 2 августа 2022 года.