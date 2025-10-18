Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
Лауреат Нобелевской премии физик Ян Чжэньнин умер в Пекине в возрасте 103 лет, передает Xinhua.
Ян Чжэньнин родился в 1922 году в Китае, в 1940-х переехал на учебу в США. Ян работал над различными предметами в области физики, но его основные интересы были сосредоточены в двух областях: статистической механике и принципах симметрии, говорится на сайте The Nobel Prize.
В 1957 году в США он получил Нобелевскую премию за исследования, проведенные совместно с ученым Цзундао Ли.
Молодежная торговая палата США назвала Яна Чжэньнина одним из выдающихся молодых людей 1957 года. Он также был удостоен почетной докторской степени Принстонского университета.
Позже Ян Чжэньнин вернулся в Китай и более 20 лет преподавал в Университете Цинхуа.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?