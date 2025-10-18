 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин умер в возрасте 103 лет
Ян Чжэньнин
Ян Чжэньнин (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press)

Лауреат Нобелевской премии физик Ян Чжэньнин умер в Пекине в возрасте 103 лет, передает Xinhua.

Ян Чжэньнин родился в 1922 году в Китае, в 1940-х переехал на учебу в США. Ян работал над различными предметами в области физики, но его основные интересы были сосредоточены в двух областях: статистической механике и принципах симметрии, говорится на сайте The Nobel Prize.

В 1957 году в США он получил Нобелевскую премию за исследования, проведенные совместно с ученым Цзундао Ли.

Молодежная торговая палата США назвала Яна Чжэньнина одним из выдающихся молодых людей 1957 года. Он также был удостоен почетной докторской степени Принстонского университета.

Актриса театра «На Литейном» Людмила Егорова умерла в возрасте 86 лет
Общество
Людмила Егорова, кадр из фильма &laquo;Поднятая целина&raquo;, 1961 год

Позже Ян Чжэньнин вернулся в Китай и более 20 лет преподавал в Университете Цинхуа.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Нобелевская премия Китай физика
Материалы по теме
В Дагестане умер мальчик, которого вывезли из Пекина бортом Путина
Общество
Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли
Общество
В Казахстане во время матча умер 19-летний воспитанник «Кайрата»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно Спорт, 10:17
Искусство провала: как гарантированно погубить карьеру и отношенияПодписка на РБК, 10:12
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин Общество, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Любит горькое и экстрим: как распознать психопата по привычкамПодписка на РБК, 10:00
Назад в 1970-е: что общего между ралли в золоте тогда и сейчасПодписка на РБК, 10:00
Хабиров отверг причастность дронов к взрыву на заводе «Авангард» Общество, 09:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины Политика, 09:49
В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа Политика, 09:37
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
«Страх, боль и путь к храму». Как Акинфеев пережил тяжелый период карьеры Спорт, 09:30
В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с предложением работы Общество, 09:14
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 09:11
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01