Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин умер в возрасте 103 лет

Ян Чжэньнин (Фото: Jin Liwang / Xinhua / Global Look Press)

Лауреат Нобелевской премии физик Ян Чжэньнин умер в Пекине в возрасте 103 лет, передает Xinhua.

Ян Чжэньнин родился в 1922 году в Китае, в 1940-х переехал на учебу в США. Ян работал над различными предметами в области физики, но его основные интересы были сосредоточены в двух областях: статистической механике и принципах симметрии, говорится на сайте The Nobel Prize.

В 1957 году в США он получил Нобелевскую премию за исследования, проведенные совместно с ученым Цзундао Ли.

Молодежная торговая палата США назвала Яна Чжэньнина одним из выдающихся молодых людей 1957 года. Он также был удостоен почетной докторской степени Принстонского университета.

Позже Ян Чжэньнин вернулся в Китай и более 20 лет преподавал в Университете Цинхуа.