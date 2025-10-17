Актриса театра «На Литейном» Людмила Егорова умерла в возрасте 86 лет

Людмила Егорова, кадр из фильма «Поднятая целина», 1961 год (Фото: РИА Новости)

Актриса государственного драматического театра «На Литейном» в Санкт-Петербурге Людмила Егорова умерла на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба театра.

«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы театра «На Литейном» Людмилы Ивановны Егоровой», — говорится в сообщении.

Представители театра также выразили соболезнования родным и близким Егоровой. Они уточнили, что информация о дате, времени и месте прощания с актрисой станет известна позже.

Людмила Егорова посвятила актерской профессии всю свою жизнь. В 18 лет она пришла на киностудию «Ленфильм», где ассистенты режиссера Александра Иванова пригласили ее на роль Варюхи в фильме «Поднятая целина». После дебюта она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Федора Никитина.

Окончив институт в 1968 году, Егорова начала работать в театре «На Литейном». Она сыграла в спектаклях «Недотрога», «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том — большое сердце», «Чужая кровь», «Мера за меру», «Собачье сердце» и других.

Широкую известность ей принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», который актриса называла особенно близким по характеру и судьбе. В последние годы Егорова продолжала выходить на сцену и играла в постановках «Отцы и сыновья» и «Пеппи Длинныйчулок».