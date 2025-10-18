Пять рейсов ушли на другие аэродромы во время ограничений в аэропорту Уфы

Пять самолетов были отправлены на запасные аэродромы в период ограничений на полеты в аэропорту Уфы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко своем телеграм-канале.

Меры действовали около трех с половиной часов. О введении ограничений Кореняко сообщил в 3:28 мск, сняли их в 7:00. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Полеты в различных аэропортах России начали запрещать накануне вечером, 17 октября, и позже ночью 18 октября. Всего из приостановили в девяти воздушных хабах — Тамбова, Уфы, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска.

Позже Кореняко сообщил о снятии ограничений во всех выше упомянутых аэропорта. В период действия ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы «ушли» также пять самолетов.