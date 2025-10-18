 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Сочи возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. За это время экипажи пяти рейсов приняли решения об «уходе» на запасной аэродром.

Аксенов сообщил о повреждении нескольких подстанций в Крыму из-за дронов
Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

В аэропорту Пензы также возобновили полеты. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Уфы, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Самары, Тамбова и Ульяновска.

Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой ударов беспилотников.

Авторы
Теги
Полина Минаева
ограничение аэропорты Сочи Пенза
