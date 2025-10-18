На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. За это время экипажи пяти рейсов приняли решения об «уходе» на запасной аэродром.
В аэропорту Пензы также возобновили полеты. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Уфы, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Самары, Тамбова и Ульяновска.
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой ударов беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?