Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди

Жителей Москвы 18 октября ждет пасмурный день с небольшими дождями, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха будет держаться около 7 градусов тепла, что, учитывая высокую влажность в 83%, создаст ощущение прохлады. Ветер ожидается восточный со скоростью около 1,4 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 750 мм ртутного столба, что вполне соответствует норме.

До конца недели погода не принесет больших сюрпризов. Температуры в дневные часы будут колебаться в пределах 6—8 градусов, тогда как ночами столбик термометра может спуститься к отметке 5 градусов.

Вероятность дождей сохранится, но они будут преимущественно легкими. Атмосферное давление также не предвещает значительных изменений, оставаясь в диапазоне 748—752 мм ртутного столба.