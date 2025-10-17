В РАН предупредили о направленной на Землю корональной дыре на Солнце

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Корональная дыра, существующая на Солнце уже несколько месяцев, снова оказалась на обращенной к Земле стороне, она может вызвать незначительные геомагнитные возмущения в выходные. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц», — говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, именно она может стать источником влияния на геомагнитную обстановку в следующие двое суток: 17 октября зафиксировано повышение плотности плазмы в околоземном пространстве. Это свидетельствует о приближении основного потока солнечного ветра, который может задеть планету.

«Тем, кто рассматривает геомагнитную активность как фактор метеочувствительности, пока нет особого повода для беспокойства — дыра имеет не самый большой размер (за год наблюдались и много большие) и влияние пока ожидается слабым. Тем же, кто на фоне роста числа вспышек готовился в выходные к наблюдениям полярных сияний, это дает некоторую надежду, что такая возможность все же предоставится», — добавили в РАН.

Магнитные бури возникают в том числе на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры. Их подразделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.