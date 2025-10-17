В Сенегале обвинили Францию в массовом расстреле в 1944 году

Войска Франции в Сенегале во время Второй мировой войны, 1941 год (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Французская армия в 1944 году преднамеренно устроила массовое убийство африканских солдат, сражавшихся за Францию во Второй мировой войне, следует из доклада Сенегальской комиссии, представленного президенту страны Бассиру Диомаю Фаю, передает France 24.

Около 1,3 тыс. членов формирований «сенегальских стрелков», освобожденных из немецкого плена, в конце 1944 года были размещены в пригороде Дакара Тиарое. После требований солдат о выплате им жалованья и боевых надбавок колониальные войска открыли по ним огонь. В то время французские власти заявляли о не менее 35 погибших, однако историки и комиссия Сенегала считают, что реальное число жертв могло достигать нескольких сотен.

Сенегал является бывшей французской колонией. В августе 1960 года страна объявила о своей независимости. Французский корпус «Сенегальских стрелков», созданный во времена Второй империи (1852–1870) и расформированный в 1960-х годах, состоял из солдат из бывших французских колоний в Африке, включая Сенегал, Кот-д'Ивуар и территории современных Мали и Буркина-Фасо.

В докладе отмечается, что бойня была «преднамеренной», а следы инцидента ранее намеренно скрывались. Представленный документ получил название «Белая книга», он призван уточнить историческую правду о событиях в Тиарое, отметили исследователи.

В ноябре 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон в письме признал факт убийства африканских пехотинцев в Тиарое, заявил президент Сенегала.

«Франция должна признать, что в тот день противостояние солдат и тиральеров (колониальные части французской армии. — РБК), которые требовали выплаты им полного законного жалованья, вызвало цепь событий, которые привели к резне», — процитировал Фай письмо Макрона.

Президент Сенегала выразил мнение, что послание Макрона «должно открыть дверь к идеальному сотрудничеству для проявления всей правды об этом болезненном событии».