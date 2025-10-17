 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве вскрыли схему обмана мужчин в кафе с бокалом игристого за ₽6000

Прокуратура: в Москве раскрыли схему обмана мужчин в кафе с завышенными ценами

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий в одном из кафе на Ленинградском проспекте в Москве, куда девушки заманивали мужчин на свидание, которое могло обойтись последним в большую сумму — они значительно переплачивали за позиции меню. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Ценовая политика известного лишь «узкому кругу лиц» заведения <...> явно не соответствовала оказываемым услугам: бокал шампанского мог стоить 6 тыс. руб., сырная тарелка — 3,8 тыс. руб., мясная — 4,2 тыс.», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, девушки искали жертв на сайтах знакомств и в социальных сетях, устанавливали с ними доверительные отношения и приглашали на свидание. Ни о чем не подозревавших мужчин заманивали в конкретное кафе, где их угощали шампанским. Девушки заказывали напиток, указанный в меню как премиальный, однако на деле гостям подавали дешевую алкогольную продукцию. При этом в счет включалась полная стоимость элитного шампанского.

В ведомстве добавили, что лицензии на продажу алкогольной продукции у кафе не было. Более того, в кафе отсутствовали кассовые аппараты, все чеки, которые якобы пробивались, являлись «фиктивными».

В ходе проверки кафе, организованной после жалоб обманутых мужчин, правоохранители выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, налогового, жилищного законодательства, а также многочисленные нарушения законодательства о правах потребителей.

СК выявил 36 участников «развода» мужчин на дорогие свидания с женщинами
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По инициативе Савеловской межрайонной прокуратуры по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по статье составляет десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы на срок до двух лет.

В ноябре 2023 года Следственный комитет сообщил о задержании в Москве 36 участников преступной группы, которые зарабатывали на завышенных счетах в кафе для мужчин, знакомившихся в интернете с женщинами для свиданий. По данным следствия, участвовавшие в деятельности группы женщины знакомились с мужчинами в интернете и договаривались с ними о встречах в кафе на территории Алексеевского района, где делали заказ по завышенной стоимости.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Москва кафе обман мошенники мужчины прокуратура
Материалы по теме
МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном машин из-за рубежа
Общество
Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование
Общество
МВД рассказало о схеме мошенников с переводом денег «по ошибке»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28