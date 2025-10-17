В Москве вскрыли схему обмана мужчин в кафе с бокалом игристого за ₽6000

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий в одном из кафе на Ленинградском проспекте в Москве, куда девушки заманивали мужчин на свидание, которое могло обойтись последним в большую сумму — они значительно переплачивали за позиции меню. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Ценовая политика известного лишь «узкому кругу лиц» заведения <...> явно не соответствовала оказываемым услугам: бокал шампанского мог стоить 6 тыс. руб., сырная тарелка — 3,8 тыс. руб., мясная — 4,2 тыс.», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, девушки искали жертв на сайтах знакомств и в социальных сетях, устанавливали с ними доверительные отношения и приглашали на свидание. Ни о чем не подозревавших мужчин заманивали в конкретное кафе, где их угощали шампанским. Девушки заказывали напиток, указанный в меню как премиальный, однако на деле гостям подавали дешевую алкогольную продукцию. При этом в счет включалась полная стоимость элитного шампанского.

В ведомстве добавили, что лицензии на продажу алкогольной продукции у кафе не было. Более того, в кафе отсутствовали кассовые аппараты, все чеки, которые якобы пробивались, являлись «фиктивными».

В ходе проверки кафе, организованной после жалоб обманутых мужчин, правоохранители выявили грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного, налогового, жилищного законодательства, а также многочисленные нарушения законодательства о правах потребителей.

По инициативе Савеловской межрайонной прокуратуры по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по статье составляет десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы на срок до двух лет.

В ноябре 2023 года Следственный комитет сообщил о задержании в Москве 36 участников преступной группы, которые зарабатывали на завышенных счетах в кафе для мужчин, знакомившихся в интернете с женщинами для свиданий. По данным следствия, участвовавшие в деятельности группы женщины знакомились с мужчинами в интернете и договаривались с ними о встречах в кафе на территории Алексеевского района, где делали заказ по завышенной стоимости.