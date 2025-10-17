 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Иране проснулся спавший 700 тыс. лет «зомби-вулкан» Тафтан

Фото: gsi.ir
Фото: gsi.ir

Ученые зафиксировали активность вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана. Он считался бездействующим более 700 тыс. лет, письменных свидетельств о его извержениях нет. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

За десять месяцев наблюдений из жерл вулкана выбрасывались водяной пар, углекислый газ, диоксид серы, сероводород и фтористый водород. Только диоксида серы было выброшено на 20 т в сутки. Как правило, такие газы выделяются из вулканов при нагревании магмы, находящейся под их поверхностью. Когда давление под землей повышается, газы поднимаются наверх через трещины и отверстия на поверхности.

«Отсутствие сигналов обратного оседания после сейсмической активности указывает на возможность сохранения постоянного повышения давления под вершиной вулкана, что позволяет предположить, что вулкан Тафтан остается опасным», — пришли к выводу исследователи.

Вулканы считаются потухшими, если они не извергались с эпохи голоцена, начавшегося 11,7 тыс. лет назад. The Daily Mail называет вулкан «зомби», поскольку тот считался потухшим сотни тысяч лет.

В Индонезии произошло новое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Видео
Общество

Вулкан Тафтан высотой около 3940 м расположен на границе Ирана и Пакистана, пишет иранское агентство ILNA. Он образовался в результате погружения коры Аравийского океана под континентальную кору Евразии и в настоящее время характеризуется активными серными источниками и выбросами сернистых газов.

Учитывая недавнюю активность Тафтана, его можно назвать не потухшим, а спящим. «В будущем он должен каким-то образом вырваться наружу — либо бурно, либо более тихо», — предупредил старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес. По его словам, активность вулкана следует тщательно отслеживать.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
вулкан Иран ученые Исследование
Материалы по теме
Пеплопад спрогнозировали на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской
Общество
«Ждем цунами, да?». Камчатские сейсмологи засняли землетрясение с вулкана
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 10 км
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59