Общество⁠,
0

В Индонезии произошло новое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Видео

При извержении вулкана Левотоби в Индонезии столб пепла поднялся на 10 км

В Индонезии произошло новое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Видео
Video

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки произошло 15 октября в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара на острове Флорес, выброс вулканического пепла достиг высоты около 10 км, сообщает Tribun News.

По данным газеты, из приближенных к вулкану деревень эвакуировали около 8 тыс. местных жителей.

По данным Al Jazeera со ссылкой на Центр вулканологии и снижения геологической опасности страны, извержение длилось около девяти минут после прошлого извержения, которое случилось двумя часами ранее.

Глава Геологического агентства Индонезии Мухаммад Вафид предупредил, что людям следует находиться на расстоянии не менее 6–7 км от места извержения. «Людям, живущим рядом с вулканом, следует помнить о возможном сходе вулканического селя в случае сильного дождя», — сказал Вафид.

Столб дыма в 18 км от вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии. Видео
Общество

Он добавил, что столб пепла, выброшенный вулканом в результате извержения, может нарушить работу местных аэропортов. По информации издания, власти приостановили работу местного аэропорта имени Франциска Ксаверия Седы в городе Маумере, расположенном примерно в 60 км к западу от вулкана Левотоби.

В предыдущий раз вулкан извергался в июле, столб пепла поднялся на 18 км. До этого Левотоби извергался в июне.

