Общество⁠,
0

В Дагестане умер мальчик, которого вывезли из Пекина бортом Путина

Умер болевший раком пятилетний мальчик, вывезенный по поручению Путина из Китая
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пятилетний Алим Алимурзаев из Дагестана, которого в сентябре президент Владимир Путин распорядился отправить из Китая в Россию самолетом из президентского отряда, умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти мальчика рассказал «КП Северный Кавказ» его отец Магомед Алимурзаев.

«Он нас покинул», — написал отец Алима. Мальчику диагностировали нейробластому правого надпочечника. По информации газеты, с середины сентября Алим находился у себя дома в кругу семьи. «Каждый день они [члены семьи] наблюдали, как их активный жизнерадостный сын становится все слабее», — написало издание.

Мальчика, вывезенного из Китая на борту президента, доставили в Дагестан
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Алима привезли в детскую городскую клиническую больницу Махачкалы в Дагестане 19 сентября. До этого мальчика перевезли из Китая в Москву на борту специального летного отряда «Россия». Тяжелобольному пациенту и его матери самолет из своей летной группы предложил Путин во время визита в Китай на саммит ШОС и переговоры с иностранными лидерами в начале сентября.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ранее мать Алима вывезла тяжелобольного сына на лечение в Китай, где его состояние резко ухудшилось. После того как она обратилась за помощью в российское посольство, посол лично проинформировал Путина о сложившейся критической ситуации.

Позже президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать экстренную эвакуацию мальчика. В Китай направили двух российских врачей, которые стабилизировали состояние ребенка для дальнейшей транспортировки.

Персоны
Егор Алимов
Дагестан мальчик онкологическое заболевание Владимир Путин Пекин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
