Военная операция на Украине⁠,
0

Удар «Искандера» уничтожил грузовики ВСУ с 65 дронами дальнего действия

Сюжет
Военная операция на Украине

Удар «Искандера» уничтожил грузовики ВСУ с 65 дронами дальнего действия
Video

Российские военные уничтожили под Харьковом 65 украинских беспилотников дальнего действия и 30 военнослужащих ВСУ ударом ракетного комплекса «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны.

Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов дальнего действия и грузовым автомобилям ВСУ, перевозившим ударные БПЛА, в районе населенного пункта Мартовое.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Комплекс «Искандер-М» может нести в том числе баллистические ракеты.

В результате уничтожены четыре грузовых автомобиля, пять пусковых установок БПЛА и 65 беспилотников типа «Лютый». Среди убитых военнослужащих ВСУ — операторы и техники БПЛА, а также водители фур.

Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Незадолго до этого Минобороны отчиталось о массированном и семи групповых ударах высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе с применением гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Удары нанесли в период с 11 по 17 октября, они стали ответом на «террористические атаки» Украины по гражданским объектам на территории России. В числе прочего были поражены склады боеприпасов, пункты сборки и запуска БПЛА большой дальности.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны Искандер «Искандер-М» беспилотники Харьков БПЛА украинские военные
