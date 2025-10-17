В барнаульской частной школе загорелся спортзал
В Барнауле загорелся спортивный зал частной школы по Змеиногорскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.
Огонь охватил постройку на территории Барнаульской классической школы. Общая площадь пожара достигла 600 кв. м.
На момент подготовки материала сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. На тушение пожара направили 65 пожарных и 20 единиц техники.
По информации МЧС, никто не пострадал. По предварительным данным, здание загорелось из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?