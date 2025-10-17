 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В барнаульской частной школе загорелся спортзал

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле загорелся спортивный зал частной школы по Змеиногорскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Огонь охватил постройку на территории Барнаульской классической школы. Общая площадь пожара достигла 600 кв. м.

На момент подготовки материала сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. На тушение пожара направили 65 пожарных и 20 единиц техники.

В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар
Общество

По информации МЧС, никто не пострадал. По предварительным данным, здание загорелось из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
пожар Барнаул Алтайский край МЧС
