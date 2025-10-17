 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД объявило в розыск аналитика Крутихина

Экономического аналитика Крутихина внесли в базу розыска МВД по уголовной статье
Михаил Крутихин
Михаил Крутихин (Фото: Wikipedia)

Экономического аналитика и обозревателя нефтегазового рынка Михаила Крутихина (признан иноагентом в России) объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

В карточке Крутихина указано, что он «разыскивается по статье Уголовного кодекса». По какой именно статьей, в материале не уточнили.

МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу
Политика
Владимир Кара-Мурза

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, головное дело может быть связано с терроризмом, однако источник подробности не уточнил. Росфинмониторинг включил Крутихина в перечень террористов и экстремистов.

Михаил Крутихин родился в 1946 году в Москве. Является экономическим аналитиком, специалист по нефтегазовому рынку, переводчиком, журналистом, историком и востоковедом.

Бывший главный редактор американского журнала Russian Petroleum Investor. В 2002—2023 годах — партнер информационно-консалтингового агентства «RusEnergy». С 2022 года живет за пределами России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
МВД розыск аналитик
Материалы по теме
МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу
Политика
Арестовича переобъявили в розыск в России
Политика
Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48