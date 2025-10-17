МВД объявило в розыск аналитика Крутихина

Михаил Крутихин (Фото: Wikipedia)

Экономического аналитика и обозревателя нефтегазового рынка Михаила Крутихина (признан иноагентом в России) объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

В карточке Крутихина указано, что он «разыскивается по статье Уголовного кодекса». По какой именно статьей, в материале не уточнили.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, головное дело может быть связано с терроризмом, однако источник подробности не уточнил. Росфинмониторинг включил Крутихина в перечень террористов и экстремистов.

Михаил Крутихин родился в 1946 году в Москве. Является экономическим аналитиком, специалист по нефтегазовому рынку, переводчиком, журналистом, историком и востоковедом.

Бывший главный редактор американского журнала Russian Petroleum Investor. В 2002—2023 годах — партнер информационно-консалтингового агентства «RusEnergy». С 2022 года живет за пределами России.