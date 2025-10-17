 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов

Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Вячеслав Немышев / URA.ru / Global Look Press)

России надо начинать процедуру отмены режима временного ввоза самолетов из-за рубежа, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о льготе для импортных бортов, пишет «Интерфакс».

Алиханов предлагает отменять режим «не сию секунду», а в момент, когда в России уже будут сертифицированные воздушные судна. Иначе в стране может возникнуть неравное соотношение цен на самолеты собственного производства и импортных, пояснил министр. «Имею в виду, что диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний», — уточнил он.

«Когда ты ввозишь импортный самолет, 10-летний, после капитального ремонта, под льготную ставку 1-2%, которая дотируется, собственно говоря, за рубежом, и самолет этот не требует уплаты таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, это априори создает невозможные условия для конкуренции со стороны отечественного авиапрома», — считает Алиханов.

В Минпромторге также напомнили о важности законодательно закрепить норму о доле отечественных самолетов в парках авиакомпании на уровне не меньше 50%.

В ОДК заявили, что Россия сможет сама создавать самолеты и двигатели
Общество
Фото:uecrus_official / Telegram

Сейчас в России, как и во всем ЕАЭС, действует льготный режим временного ввоза иностранных пассажирских самолетов (по части освобождения от ввозных пошлин) до 2031 года. Пониженные пошлины действуют для турбореактивных лайнеров средней/большой пассажировместимости (110–300 мест).

Еще в конце 2018-го президент России Владимир Путин поручал правительству рассмотреть целесообразность сохранения режима временного ввоза в страну иностранных самолетов. В августе 2017 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, отмечал, что отмена этого режима позволит притормозить импорт зарубежной продукции и поддержать вывод на рынок собственных среднемагистральных самолетов МС-21.

В 2024-м Минпромторг пересмотрел планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. По итогу выполнения программы к 2031 году будет выпущено 994 самолета — на 87 меньше, чем планировалось раньше.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Антон Алиханов Минпромторг Самолеты пошлины льготы
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
Материалы по теме
ОАК раскрыла детали развития «гражданского беспилотья»
Бизнес
В ОДК заявили, что Россия сможет сама создавать самолеты и двигатели
Общество
МС-21: что это за самолет, его характеристики и роль в российской авиации
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
ЦБ отметил постепенный рост выдач рыночной ипотеки с начала 2025 года Недвижимость, 14:26
МВД объявило в розыск аналитика Крутихина Общество, 14:21
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА Спорт, 14:15
В Пушкино на производстве автомобильных масел начался крупный пожар Общество, 14:11
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков Общество, 14:09
Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов Политика, 14:08
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Международная федерация тенниса решила сменить название Спорт, 14:04
В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации Общество, 14:01
Трейдеры устроили распродажу акций банков США из-за опасений кризиса Инвестиции, 13:56
Ford направит в сервис почти 625 тыс. автомобилей. В чем причины Авто, 13:55
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций Политика, 13:54
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова Общество, 13:48
Whoosh ввел ограничения для инсайдеров при торговле бумагами компании Инвестиции, 13:48