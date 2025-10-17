Алиханов призвал отменить льготный режим для ввоза иностранных самолетов

Антон Алиханов (Фото: Вячеслав Немышев / URA.ru / Global Look Press)

России надо начинать процедуру отмены режима временного ввоза самолетов из-за рубежа, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о льготе для импортных бортов, пишет «Интерфакс».

Алиханов предлагает отменять режим «не сию секунду», а в момент, когда в России уже будут сертифицированные воздушные судна. Иначе в стране может возникнуть неравное соотношение цен на самолеты собственного производства и импортных, пояснил министр. «Имею в виду, что диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний», — уточнил он.

«Когда ты ввозишь импортный самолет, 10-летний, после капитального ремонта, под льготную ставку 1-2%, которая дотируется, собственно говоря, за рубежом, и самолет этот не требует уплаты таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, это априори создает невозможные условия для конкуренции со стороны отечественного авиапрома», — считает Алиханов.

В Минпромторге также напомнили о важности законодательно закрепить норму о доле отечественных самолетов в парках авиакомпании на уровне не меньше 50%.

Сейчас в России, как и во всем ЕАЭС, действует льготный режим временного ввоза иностранных пассажирских самолетов (по части освобождения от ввозных пошлин) до 2031 года. Пониженные пошлины действуют для турбореактивных лайнеров средней/большой пассажировместимости (110–300 мест).

Еще в конце 2018-го президент России Владимир Путин поручал правительству рассмотреть целесообразность сохранения режима временного ввоза в страну иностранных самолетов. В августе 2017 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, отмечал, что отмена этого режима позволит притормозить импорт зарубежной продукции и поддержать вывод на рынок собственных среднемагистральных самолетов МС-21.

В 2024-м Минпромторг пересмотрел планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. По итогу выполнения программы к 2031 году будет выпущено 994 самолета — на 87 меньше, чем планировалось раньше.