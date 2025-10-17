 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о дожде в пятницу

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 17 октября ждет облачный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем составит около плюс 10 градусов, с учетом ветра будет ощущаться как плюс 7 градусов. Влажность достигнет 84%. Ветер юго-западный и будет дуть со скоростью 3,6 м/с, с порывами до 8,7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 746 мм рт. ст., что соответствует норме.

До конца недели погода в Москве будет сравнительно стабильной, но прогнозируются дожди. Ожидается, что дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 8–10 градусов, а к ночи столбики термометров могут опускаться до плюс 5–7 градусов. Атмосферное давление будет сохранять стабильность, оставаясь в диапазоне 745–747 мм рт. ст.

Теги
Москва Погода дожди прогноз
