Общество
0

В Риме подорвали машину журналиста, раскрывшего связь Берлускони с мафией

Cигфридо Рануччи — автор журналистских расследований и ведущий на телеканале Rai. При взрыве его не было рядом с машиной
Фото: Fotogramma / IPA / Reuters
Фото: Fotogramma / IPA / Reuters

Автомобиль итальянского журналиста-расследователя Cигфридо Рануччи взорвали в Риме, пишет агентство ANSA. Он находился под защитой полиции с 2014 года из-за угроз мафии.

Сам журналист не пострадал. Детонация произошла спустя 20 минут после того, как он прошел мимо машины и зашел к себе домой. «Взрыв был очень сильный, но, за исключением испуга, все в порядке», — сказал Рануччи.

Эксперты оценили вес заложенной взрывчатки в 1 кг. Предварительное расследование показало, что взрывное устройство было заложено между автомобилем и воротами. Передняя часть машины в результате взрыва полностью разрушена, а стоявший рядом автомобиль его дочери поврежден. Взрыв также повредил соседний дом. Рануччи рассказал, что его сын припарковал машину на этом месте накануне, 16 октября, в обеденное время.

На случившееся отреагировали власти Италии. Премьер-министр Джорджия Мелони выразила полную солидарность с журналистом и назвала взрыв «грубым актом запугивания». Министр внутренних дел Маттео Пиантедози, в свою очередь, поручил полиции усилить меры для защиты журналиста и его семьи.

В Италии при взрыве в доме погибли три карабинера
Общество
Фото:Fabrizio Villa / Getty Images

Рануччи родился в 1961 году в Риме. Окончил филологический факультет университета «Ла Сапиенца» и начал журналистскую карьеру в газете Paese Sera. Освещал теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Позднее этого сконцентрировался на расследовании деятельности итальянской мафии. Писал на тему незаконной утилизации отходов со стороны торговцев оружия, а также рассказал о связях босса «Коза ностры» с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

С 2017 года ведет телевизионную программу Report на канале Rai в жанре журналистских расследований. С 2020-го — заместитель гендиректора этого телеканала.

Валерия Доброва
Италия журналисты взрыв мафия
