Военная операция на Украине
0

В аэропорту Сочи после ночных ограничений задержали вылет 15 рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

По состоянию на 12:00 мск десять рейсов задержаны на два и более часа, еще пять — на меньший срок в аэропорту Сочи из-за вводившихся ночью ограничений на прием и выпуск самолетов, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Речь идет в том числе о вылетах в Ижевск, Тбилиси, Батуми, Киров, Казань, Ереван, Самару и трех рейсах в Москву.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в Сочи также прибыл самолет рейсом WZ4312, уходивший на запасной аэродром. Его обслужили и отправили в город назначения.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорт Сочи временно не принимал рейсы в ночь на 17 октября с 2:46 до 6:18 по местному времени.

Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу
Политика
Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Ночью 17 октября ограничения также вводились в аэропортах Саратова, Калуги, Самары, Краснодара, Ульяновска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ижевска и Уфы. На момент подготовки этого материала все воздушные гавани работали в штатном режиме.

Анастасия Луценко
авиация задержка рейсов Сочи аэропорты
