Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области остаются без электричества 84 тыс. жителей, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ несколько дней подряд наносили удары по территории области и повредили электроподстанцию «Виноградово».

Света также нет в 49 социальных объектах в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов.

«На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тыс. жителей», — уточнил Сальдо.

Последний раз в Херсонской области наблюдался массовый сбой подачи электроэнергии в начале сентября. В результате аварийного отключения подстанции «Каирка» в Каланчакском районе без света остались более 250 тыс. человек в 10 муниципальных округах и 110 социальных объектов. Последствия аварии устранили за один день.