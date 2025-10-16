 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света

Сальдо: 84 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области остаются без электричества 84 тыс. жителей, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ несколько дней подряд наносили удары по территории области и повредили электроподстанцию «Виноградово».

Света также нет в 49 социальных объектах в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов.

«На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тыс. жителей», — уточнил Сальдо.

Сальдо заявил о перешедшей под огневой контроль России трассе на Херсон
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Последний раз в Херсонской области наблюдался массовый сбой подачи электроэнергии в начале сентября. В результате аварийного отключения подстанции «Каирка» в Каланчакском районе без света остались более 250 тыс. человек в 10 муниципальных округах и 110 социальных объектов. Последствия аварии устранили за один день.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Владимир Сальдо Херсонская область электричество ВСУ
Материалы по теме
Сальдо заявил о перешедшей под огневой контроль России трассе на Херсон
Политика
Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными скорыми
Политика
Сальдо заявил об атаке беспилотника ВСУ по аквапарку в Херсонской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15