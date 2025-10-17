На юго-западе Москвы арендатор на пирушке зарезал хозяина квартиры

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Полиция задержала квартиранта, подозреваемого в убийстве своего арендодателя в квартире на Солнцевском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве в своем телеграм-канале.

Убийство произошло вечером 16 октября 2025 года. По версии следствия, 33-летний арендатор выпивал вместе с хозяином квартиры, в которой он снимал комнату.

Тогда мужчины поссорились, и квартирант дважды ударил арендодателя ножом в шею. Владелец квартиры 1987 года рождения умер на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве — ст. 105 Уголовного кодекса. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.