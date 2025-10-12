 Перейти к основному контенту
Пожизненно осужденный за четыре убийства попросил колонию ближе к семье

Пожизненно осужденный за убийство четырех человек, включая 12-летнего мальчика, Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора попросил перевести его в колонию ближе к месту жительства семьи. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Фролкин был приговорен Московским областным судом в 2006 году к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима на основании вердикта присяжных. В настоящий момент он отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова» УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» находится в поселке Харп на Полярном Урале, на берегу реки Соби.

В 2025 году осужденный обратился в ФСИН с просьбой перевести его в колонию Вологодской области, где живут его родственники. Он указал, что из-за местоположения «Полярной совы» не может в полной мере реализовать право на свидания. В ведомстве ему отказали, после чего Фролкин подал иск.

Cуд решил, что препятствия для поддержания связи Фролкина с семьей отсутствуют, так как он «поддерживает социально-полезные связи» путем получения посылок.

Решение суда вступило в силу в конце сентября.

«Битцевский маньяк» обратился в суд с иском к ФСИН
Общество
Александр Пичушкин

В июне Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк» и также отбывающий пожизненное заключение в «Полярной сове» за 48 убийств и три покушения, подал заявление на перевод в колонию поближе к Москве.

Свою просьбу Пичушкин обосновал проблемами со здоровьем, вызванными северным климатом. После того как суд отказал ему, он подал апелляцию. Медики противопоказаний для нахождения Пичушкина в «Полярной сове» не нашли.

