В Бразилии раскрыли дело «гламурной убийцы»

Ана Паула Велозу Фернандес (Фото: соцсети)

В Бразилии арестовали 36-летнюю студентку юридического факультета Университета Сан-Паулу Ану Паулу Велозу Фернандес, которая подозревается в том, что убила четырех человек за пять месяцев, пишет New York Post. По данным полиции, она отличается склонностью к манипуляциям, «получает удовольствие от насилия» и не проявляет никакого раскаяния в содеянном.

Первоначально Фернандес задержали в связи с убийством ее арендодателя. Та призналась, что заколола мужчину ножом во время ссоры, после чего специально завесила комнату простыней, чтобы тело не заметили ее сын и племянник. Женщина вызвала полицию лишь спустя пять дней, когда дети начали жаловаться на ужасный запах.

В ходе расследования выяснилось, что Фернандес причастна еще к трем убийствам, совершенным с января по май. Так, она отравила крысиным ядом Марию Апаресиду Родригес, Хайдера Мхазреса и Нила Корреа да Силву. По версии следствия, мотивами служили месть и финансовая выгода.

Кроме того, установлено, что перед убийствами людей Фернандес тестировала яд на животных и отравила не менее десяти собак. При этом в социальных сетях женщина вела активную жизнь, выкладывая фотографии, за что в СМИ ее прозвали «гламурной убийцей». В настоящее время Фернандес содержится в тюрьме.