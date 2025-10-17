 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Бразилии раскрыли дело «гламурной убийцы»

Ана Паула Велозу&nbsp;Фернандес
Ана Паула Велозу Фернандес (Фото: соцсети)

В Бразилии арестовали 36-летнюю студентку юридического факультета Университета Сан-Паулу Ану Паулу Велозу Фернандес, которая подозревается в том, что убила четырех человек за пять месяцев, пишет New York Post. По данным полиции, она отличается склонностью к манипуляциям, «получает удовольствие от насилия» и не проявляет никакого раскаяния в содеянном.

Первоначально Фернандес задержали в связи с убийством ее арендодателя. Та призналась, что заколола мужчину ножом во время ссоры, после чего специально завесила комнату простыней, чтобы тело не заметили ее сын и племянник. Женщина вызвала полицию лишь спустя пять дней, когда дети начали жаловаться на ужасный запах.

В ходе расследования выяснилось, что Фернандес причастна еще к трем убийствам, совершенным с января по май. Так, она отравила крысиным ядом Марию Апаресиду Родригес, Хайдера Мхазреса и Нила Корреа да Силву. По версии следствия, мотивами служили месть и финансовая выгода.

Суд приговорил ко второму пожизненному серийного убийцу 15 москвичек
Политика

Кроме того, установлено, что перед убийствами людей Фернандес тестировала яд на животных и отравила не менее десяти собак. При этом в социальных сетях женщина вела активную жизнь, выкладывая фотографии, за что в СМИ ее прозвали «гламурной убийцей». В настоящее время Фернандес содержится в тюрьме.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство серийный убийца Бразилия
Материалы по теме
В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа
Общество
В Петербурге 19-летний юноша убил своего одноклассника
Общество
Открывший огонь в офисе Таможенно-пограничной службы США убил троих
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры Политика, 09:47
Как в судах создается практика совместного банкротстваПодписка на РБК, 09:35
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Cемь россиян забросили дебютные шайбы в сезоне НХЛ в один день Спорт, 09:16
В Бразилии раскрыли дело «гламурной убийцы» Общество, 09:07
Как раскрыть потенциал команды на максимум и сплотить сотрудниковПодписка на РБК, 09:03
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Дмитрий Киселев прокомментировал гибель военкора Ивана Зуева Общество, 09:01
Продажи в новостройках мегаполисов подскочили на 21% за квартал Недвижимость, 09:00
Болтону предъявили обвинения в незаконном хранении секретных данных Политика, 08:56
Антикризисные правила: как бизнесу не уронить продажи на 80%Подписка на РБК, 08:48
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 08:44
Фарадж после критики призвал сбивать российские истребители Политика, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30