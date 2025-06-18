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Суд приговорил ко второму пожизненному серийного убийцу 15 москвичек

Суд приговорил ко второму пожизненному серийного убийцу 15 москвичек Миргорода

Суд приговорил ко второму пожизненному серийного убийцу 15 москвичек
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Суд в Москве вынес второй пожизненный приговор Владимиру Миргороду за серию изнасилований и убийств, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в своем телеграм-канале.

Следствие установило, что мужчина с 2000 по 2004 год познакомился с 15 москвичками, предлагая их подвезти или вместе выпить. Когда мужчина оставался с жертвой в уединенных местах, он насиловал женщину, а потом душил до смерти.

В сентябре 2003 года Миргород также «напал на малознакомого мужчину» на севере Москвы, избил его, а затем задушил ремнем, потерпевший умер на месте.

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Миргорода признали виновным:

  • в убийстве 15 женщин и одного мужчины;
  • покушении на убийство, сопряженном с похищением, изнасилованием;
  • насильственных действиях сексуального характера.

Миргород признал вину и рассказал подробности. Так, преступник сообщил, что в марте 2003 года он познакомился с девушкой на Дмитровском шоссе и посадил ее к себе в машину. Он привез жертву в Долгопрудненский парк, а там задушил ее руками.

Наказание предусматривает пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж, в январе 2005-го его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года преступник вышел из тюрьмы, в октябре же его вновь арестовали, после того как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах. В январе 2012 года мужчину приговорили к пожизненному заключению. В августе 2024 года ему предъявили новые обвинения.

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Софья Полковникова
маньяк пожизненное заключение изнасилование
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